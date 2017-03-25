Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray’ı yenerek umudunu sürdürdü

Euroleague'in 28. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 73-67 mağlup etti. Bu sonuçla Daçka play-off umutlarını sürdürdü.

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'in 28. haftasında sahasında Galatasaray Odeabank'ı 73-67 yenerek playoff umudunu son iki haftaya taşıdı. İlk yarıda bir türlü kontrolü alamayan Daçka ikinci yarıda Clyburn ve Wanamaker'ın hücumdaki liderliğiyle maçı kazanmasını bildi.

Maça Darüşşafaka Doğuş Wilbekin, Wanamaker, Clyburn, Harangody ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Galatasaray Odeabank'ın ilk 5'i ise Sinan, Göksenin, Micov, Daye, ve Pleis'tan oluştu. Galatasaray hücumda özellikle boyalı alanı daha iyi kullanarak 7. dakikadaki televizyon molasına 9-13 önde girdi. Daçka, Moerman'ın son saniye üçlüğüyle çeyrek sonunda farkı iki sayıya indirdi: 16-18.

Daçka ikinci çeyrekte adeta üçlük bombardımanı yaptı: Bu çeyrekte dört ayrı oyuncudan altı üçlükle 18 sayı buldu ev sahibi. Yine de Galatasaray boyalı alandan sayıları bulmaya devam etti ve soyunma odasına iki sayı farkla önde gitti: 37-39.

İkinci yarıda tablo tersine döndü. Darüşşafaka Doğuş soyunma odası dönüşü ısrarla boyalı alana penetre edip sayılar buldu ve üstünlüğü ele geçirdi: 46-42 (23. dk) Galatasaray buna üçlüklerle yanıt vermeye çalıştı ama Daçka üst üste toplar kapıp farkı açmaya başladı ve 26. dakikada Clyburn'ün alley oop smacı sonrası 8 sayılık üstünlük yakaladı: 55-47. Mola dönüşü de Daçka kontrolü elinde tuttu ve çeyreği de 61-52 önde bitirdi.

Son çeyreğe Galatasaray Odeabank 7-0'lık seriyle başladı ve farkı iki sayıya indirdi: 61-59. Daçka'da devreye girdi ve takımını toparlayıp 35. dakikada skoru 66-59 yaptı. Yine Wanamaker'ın basket faulüyle bitime bir buçuk dakika kala 10 sayılık üstünlük (71-61) yakalayan Daçka son dakikada top kayıplarıyla telaş yaşasa da maçı 73-67 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Daçka 14. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı takım da 18. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 13, Wanamaker 22, Harangody 2, Clyburn 15, Zizic 2, Furkan Aldemir 2, Anderson 8, Bertans, Moerman 3, Birkan Batuk 6

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 5, Göksenin Köksal, Micov 17, Daye 11, Pleiss 8, Diebler 5, Fitipaldo, Tyus 4, Schilb 4, Ege Arar 4, Can Korkmaz 9, Preldzic

1. Periyot: 16-18

Devre: 37-39

3. Periyot: 61-52