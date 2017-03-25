Devin Booker’dan 70 sayı!

Phoenix Suns'ın 21 yaşındaki gardı Devin Booker,, Boston Celtics potasına tam 70 sayı bırakarak tarihe geçti.

NBA’de sıradışı bir gece yaşandı. Phoenix Suns, deplasmanda konuk olduğu Boston Celtics’e 130-120 yenilirken, genç gard Devin Brooker 70 sayı kaydederek tarihe geçti.

NBA tarihinde 11’inci kez 70 sayı performansı gösteren oyuncu olan 21 yaşındaki basketbolcu, lig tarihinde bu skora ulaşan en genç oyuncu olma unvanını elde etti.

Booker 21/40 şut performansı, 4/11 üçlük ve 24/26 faul isabetiyle geceye damgasını vurdu.

Maçtan sonra açıklamalar yapan genç yetenek, “Bu çok sık olan bir şey değil. Özellikle Boston gibi savunması kuvvetli bir takıma karşı bunu yapmak zor. Boston her zaman zor bir deplasman. Maça çok agresif başladım ve takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu” diye konuştu.

NBA’de gecenin sonuçları şu şekilde oldu:

Nets 108-129 WizardsCavaliers 112-105 HorbetsPistons 87-115 MagicNuggets 125-117 Pacers76’ers 117-107 BullsHawks 97-100 BucksPelicans 107-117 RocketsTimberwolves 119-130 LakersKings 100-114 Warriors