Dursun Özbek: G.Saray’a zarar verecek imza atmadım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hiçbir zaman Galatasaray'a zarar verecek imza atmadım, konuşma yapmadım" dedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray Olağan Genel Kurul toplantısında 45 üyenin konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, “Çok güzel fikirler oldu. Güzel eleştiriler oldu. Hiçbirisinden alınmadım. Yönetimler bu eleştirileri dikkate aldığında başarılı olur. Bana ışık tuttunuz. Her şeyini Galatasaray’a borçluyum. Galatasaray ailem. Hala 22 ay önce beni 36. başkanı olarak seçmenizin gururunu taşıyorum. Her şeyimle Galatasaray’a hizmet etmek için çalıştım. Elbetteki hatalarım oldu. Hiçbir zaman Galatasaray’a zarar verecek imza ve konuşma yapmadım. Konuşan herkese teşekkür ediyorum. Önemli kararın arifesindeyiz. Kararınız ne olursa olsun sonsuz. Yapılan konuşmalardan baya ders aldım. Notlarımı aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.