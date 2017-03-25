Dursun Özbek’in hesap günü!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin mali ve sportif açıdan ibra edilip edilmeyeceğine yönelik genel kurul başladı.

Galatasaray’ın yıllık olağan mali genel kurulu başladı. Gelişmeleri anlık olarak aktarıyoruz.

Galatasaray Mali Kurulu`nda İzmir Marşı Galatasaray'da bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Mali Genel Kurul öncesi İzmir Marşı okundu. İlgili Haberi Oku

NOTLAR:

-Genel kurul, İrfan Aktar’ın divan başkanı seçilmesiyle başladı. İstiklal Marşı’nın ardından üyeler hep bir ağıznda İzmir Marşı söyledi.

-Dursun Özbek: Galatasaray’a hizmet etmek için aday oldum. Gösterdiğiniz teveccüh sayesinde bu görevi 22 aydır yönetiyorum. Seçildiğim gün size bir söz verdim. Galatasaray başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği çok şerefli bir görevdir. Galatasaray Spor Kulübü’nü şimdiye kadar geldiği noktadan daha yukarıya taşımak için aday oldum. Galatasaray’ın kronikleşmiş bir ada sorunu var. Genel kurulu topladım ve sizin oluşturduğunuz irade çerçevesinde hareket ettik. Galatasaray’ın gelmiş olduğu mali yapısı gereği bir şey yapılması gerekiyordu. Mali yapıyı düzeltme açısından sizden tepki istedim. Genel kurul, hepinize teşekkür ediyorum. Size anlattığım projeyi aynı parametrelerle yönetiyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena’nın tapusunun 1 gün önce alındığını söyleyerek tapuyu üyelere gösterdi.

Dursun Özbek: Bizim en büyük sıkıntımız gelir gider sıkıntısı değil. En büyük sıkıntımız faizler ve kur farkından doğan borçlar. Kulüp faiz sarmalına girmezse geliri giderini dengelemesi çok kolay. Galatasaray’ın mali bağımsızlık için çıktığı yola kimsenin engel olmaması lazım. Bundan öte köy yok. Bizim en büyük derdimiz finansal yapının bozukluğu sebebiyle girdiğimiz faiz ve kur farkıydı. Geçmişte bazı şeyler halının altına süpürülmeyle yok olacağını sanıyoruz. Mesela 27 milyon TL’lik vergi borcu.

Riva arsamızın üzerinde 550 milyon TL’lik ipotek var. Fakat Galatasaray’ın bu parayı ödeyerek ipoteği kaldırma şansı yoktu. Görüşmeler yaptık ve 300-350 milyon TL’lere indirdik.

Dursun Özbek: “304 milyon vergi borcunu G.Saray’ın ödeme şansı yok gelin uzlaşalım dedim. Borç 19 milyon TL’ye düştühttps://t.co/m3qv0ahVGp — Amkspor (@Amkspor) 25 Mart 2017

Dursun Özbek: İlgi duyduğunuz her şey için varım. Hiç bir şeyi şahsileştirmiyorum. Galatasaray’ın gelişmesine yardımcı olarak her şey için varım.

UEFA’nın bize gönderdiği mektubu ve bu cezanın nasıl uygulanacağını koyuyoruz. Bazı genel kurul üyeleri biz seneye Avrupa’da yokuz diye demeç veriyorlar. Futbolcular bundan olumsuz etkileniyorlar. Geçtiğimiz hafta cuma günü size daha doyurucu bilgi vermek yolunda UEFA’ya gittim. Galatasaray’ın UEFA Kupaları’na katılması için en ufak bir sorunu yok. Herkes bunu böyle bilsin. UEFA ile yeni anlaşma yaptık. Biz Galatasaray olarak önümüzdeki dönemde disiplini sağlamak üzere anlaşma yapalım. Bizim mali yapımız uyguladığımız gayrimenkul projeleriyle değişiyor. Galatasaray UEFA için çok büyük bir marka. Galatasaray’ın UEFA kupalarına katılmak için zerre kadar problemi yoktur.

Geçmişte UEFA’dan bir ceza aldık. Bu hepimizi yaraladı. Sebeplerine girmek istemiyorum. Bu sene bitiyor cezamız.”

Otel projesinin bir sorunu yok. Gereken fon bankada hazır bekliyor. Bitirecek kadar da paramız mevcut fakat Türkiye’deki turizmin geldiği seviyeye bakarak, biraz geciktiriyorum.”

-Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin Kemerburgaz’da yapılacak olan tesislere taşınacağını açıkladı.