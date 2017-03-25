Efeler milli maç biletlerinin karaborsa satılmasına tepkili

Eskişehirspor'un Efeler Taraftar Grubu'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Türkiye-Moldova arasında oynanacak olan maçın biletlerinin karaborsa satılmasına tepki gösterildi.

Açıklamayı, Efeler Grubu Lideri Muharrem Sülük, Taraftar Sorumlusu Kürşat Çelik ve Basın Sorumlusu Ali Erginer yaptı. Göztepe maçında yapılan koreografiye de dikkat çekilen açıklamada, “Bilindiği üzere Göztepe maçında yapmış olduğumuz koreografi ile Efeler olarak Türkiye’de adımızın hakim olduğunu göstermiş bulunmaktayız. Önümüzde önemli bir Türkiye-Moldova maçımız var. Bunun için biletleri karaborsa diye adlandırılan ve yüksek meblağlara satılan biletleri satanlara karşı tek yürek olarak karşılarındayız. Bundan böyle karaborsa adı altında yüksek satış yapanların yeri yoktur. Biz Eskişehirspor taraftarı olarak gönül verdiğimiz bayrağımızın sevdasını en iyi şekilde göstereceğiz” dedi.