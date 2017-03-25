Sosyal medya hesabı üzerinden Hayır diyeceğini açıklayan hakem İlker Şahin’in açığa alınmasıyla ilgili Uğur Dündar’dan çarpıcı bir paylaşım geldi… Usta gazeteci, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Futbol Zirvesi’nde “17 Nisan sabahı ‘evet’ diyen bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle…” sözlerine göndermede bulundu.
İşte o paylaşım:
Sosyal medyada ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan Hakem İlker Şahin açığa alındı.Ama ‘Evet’çi TFF Bşk.görevde!Faşist Almanya çek ellini futboldan!
— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 25 Mart 2017