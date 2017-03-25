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“Faşist Almanya çek ellini futboldan”

Sosyal medyada Hayır diyeceğini açıklayan hakemin açığa alınmasıyla ilgili usta gazeteci Uğur Dündar'dan çok konuluşacak paylaşım.
23:2025 Mart 2017
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“Faşist Almanya çek ellini futboldan”

Sosyal medya hesabı üzerinden Hayır diyeceğini açıklayan hakem İlker Şahin’in açığa alınmasıyla ilgili Uğur Dündar’dan çarpıcı bir paylaşım geldi…  Usta gazeteci, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Futbol Zirvesi’nde “17 Nisan sabahı ‘evet’ diyen bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle…” sözlerine göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

 

Son güncelleme: 23:22 | 25.03.2017
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