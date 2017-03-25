Fenerbahçe’de yerli modası

Fenerbahçe, FFP nedeniyle transfer stratejisini yerli isimler üzerine kurdu. Kanarya’da hedef, Türk oyuncu havuzunu genişletmek.

Fenerbahçe yönetimi, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle, yerli futbolcularla ilgili özel bir planlama yaptı. Sarı-lacivertliler, kadrodaki Türk oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefliyor. Bunun için de yerli futbolcularla ilgili bir transfer listesi hazırladı. Listede Ömer Ali Şahiner, Sakıb Aytaç, kaleci Harun Tekin ve Mehmet Ekici yer alıyor. Ekici ile anlaşma sağlandı, yıldız orta saha sezon sonunda Fenerbahçe formasını giyecek.

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Ömer Ali için Atiker Konya'yla, Sakıb için Antalya'yla, Harun için ise Bursaspor'la masaya oturacak olan Fener yönetimi, kadroda düşünülmeyen oyuncularını bu kulüplere takas için sunacak, bazı durumlarda ise para takviyesi yapacak. Sarı-lacivertliler, transfer stratejisini genç ve maliyeti uygun futbolcular üzerine kurdu. Kanarya ayrıca gelecek vaat eden oyuncuları da kadroya katmayı planlıyor.

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HASAN ALİ YOLCU

Kadroda sezon başında yine kapsamlı bir değişiklik yapacak olan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef, orta saha ve forvet transferi gerçekleştirmek. Fabiano, Karavaiev, Emenike, Aatif ve Stoch ile yollar ayrılacak, Jeremain Lens ve Moussa Sow ise yeniden kiralanacak. F.Bahçe yönetimi, sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel ile kontrat yenileyecek, Hasan Ali Kaldırım'la ise yollarını ayıracak.