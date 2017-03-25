Fenerbahçe’nin kaderi Galatasaray’ın elinde!

Euroleague’de Final-Four’u kovalayan, fakat son maçlarda üst üste alınan yenilgilerle Play-Off’ta saha avantajını zora sokan Fenerbahçe’nin kaderini, ezeli rakibi Galatasaray’ın Baskonia ile oynayacağı maçta alacağı sonuç çizecek.

Euroleague'de Final-Four'un, hatta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Fenerbahçe'nin son 4 maçta yaşadığı 3 kayıpla Play-Off'ta saha avantajını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, son 2 haftada ilginç senaryoları da beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin üst üste kaybettiği maçlarla Play-Off potasındaki takımlarla arasındaki galibiyet farkı kapanırken, en yakın takipçilerinden biri olan Baskonia'nın, Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray Odeabank ile gelecek hafta Abdi İpekçi'de oynayacağı maç büyük önem kazandı.

Eğer Sarı-Kırmızılılar, 31 Mart cuma günü oynanacak maçta Baskonia'yı yenerse, aynı akşam Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak.

Galatasaray'ın Baskonia'ya kaybetmesi durumunda ise Sarı-Lacivertliler'in ilk 4 şansını sürdürebilmesi için Madrid'den mutlak galibiyet çıkarması gerekecek.

Ancak tek başına bu da yeterli olmayacak. Aynı hafta Panathianikos'un evinde CSKA'ya kaybetmesi gerecek. Aksi takdirde Play-Off'ta iyice karışacak olan sıralama hesaplarını 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li averajlar dahi belirleyebilecek.

EN BÜYÜK RAKİP MOTİVASYON!

Fenerbahçe, şu ana kadar yenildiği 11 maçın 8'ini 7. sırada ve altındaki takımlara kaybetti… Yani bir diğer anlamda, yukarıda kendisi dışındaki 5 takıma karşı 9 maçın 6'sını kazandı. Bu da gösteriyor ki Sarı-Lacivertliler, büyük takımlara karşı yaşamadığı motivasyon sorununu küçük takımlara karşı fazlasıyla hissetmiş… Beklenmedik kayıpların gerekçelerine form düşüklüğü ve sakatlıkları da ekleyebiliriz.

EFES'İN DE 4.'LÜK ŞANSI VAR

Anadolu Efes'in de kalan 2 haftada 2 maçı da kazanarak, direkt ya da 2'li, 3'lü, 4'lü averajla 4. sırayı alma ve saha avantajını eline geçirme olasılığı bulunuyor. Bunun için LacivertBeyazlılar'ın Olympiakos ve dış sahada Real Madrid ile oynayacağı maçları kazanması şart.