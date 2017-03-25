Galatasaray Florya’dan taşınıyor!

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınıyor.

Galatasaray, Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nden taşınıyor. Kemerburgaz’da alınan araziye yapılacak olan tesislere taşınılacağını müjdeleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya’nın miadını doldurduğunu ve burasının takımın ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini söyledi.

Dursun Özbek, “Florya’da sadece 2 sahamız var. 1 gün dinlensin diye Olimpiyat Stadı’na gidiyoruz. Bu Galatasaray’a yakışıyor mu? Kemerburgaz’da TT Arena’ya 7-8 dakika mesafede yeni tesis için anlaşma sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

FLORYA’DAKİ ARAZİNİN İKİ KATI

Florya'daki arazinin iki katı olup (160 dönüm) Türk Telekom Arena'ya uzaklığı 8 dakikalık mesafede bulunan Kemerburgaz'daki yeni araziye yapılacak olan kamp ve altyapı tesisleri ile sahalar için kulübün kasasından tek kuruş çıkmayacak. Galatasaray ile Milli Emlak arasında yapılan anlaşmaya göre Riva ve Florya'nın ihalesini alacak olan firma, Kemerburgaz'daki tesisleri de inşa edecek. Galatasaray bu tesisler yapılmadan Florya'dan çıkmayacak.