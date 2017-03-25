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Galatasaray Genel Kurulu’nda flaş Muslera önerisi

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda söz alan üyelerden Zafer Şener, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılmasını teklif etti.
16:5125 Mart 2017
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Galatasaray Genel Kurulu’nda flaş Muslera önerisi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Birçok konunun tartışıldığı toplantıda söz alan üyelerden Zafer Şener, taraftarın büyük beğenisini toplayan bir öneriye imzasını attı.

Şener, Sarı-Kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın kulüp üyesi yapılması gerektiğini söyledi.

Muslera gibi bir futbolcu çok nadir gelmiştir” diyerek sözlerine başlayan Şener, ”Böyle bir şansımız var mı bilmiyorum. Ama eğer kurallar müsade ediyorsa, bu çocuğu kongre üyesi yapalım. Galatasaray’ın en kötü zamanında bu formayı taşıyan bu çocuğu mutlu edelim” diyerek sözlerini noktaladı.

Zafer Şener’in bu sözleri sonrası toplantı salonunda bulunan üyeler alkışla Şener’e karşılık verdi.

Etiketler
fernando muslera galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 16:53 | 25.03.2017
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