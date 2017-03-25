Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’da durmak yok

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
14:4425 Mart 2017
0
Galatasaray’da durmak yok

Sarı-kırmızılı ekipte, Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde yediye yedi çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme: 14:47 | 25.03.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER