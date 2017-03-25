Galatasaray’ı kalkındırması planlanan projelerin özeti

Galatasaray, Riva, yapılacak olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi The Venue ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin detaylarını açıkladı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda, kulübün Riva Projesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi The Venue ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri hakkında bilgiler verildi.

Riva Projesi'nin özellikleri:

“İstanbul'un yeni çekim merkezi, çevreyle dost proje kendi elektriğini üreten site, tarım hobi bahçeleri, organik pazar, köy yaşantısı, bisiklet parkurları, trekking parkurları, kamp alanları, binicilik kulübü, Galatasaray okulları, yüzme havuzları ve spor tesisleri.”

Ali Sami Yen Spor Kompleksi The Venue’nin özellikleri:

“365 gün faaliyette olan bir yaşam merkezi, 12 bin 750 kişi kapasiteli basketbol salonu, 15 bin kişi kapasiteli konser salonu, 29 bin 525 metrekare ticaret alanı, 6 bin 970 metrekare açık hava etkinlik alanı, 3 bin 750 metrekare inovasyon ve bilim merkezi, sergi alanları, minyatür spor sahaları, yaz spor okulları, indoor/outdoor survior parkuru ve eğitim akvaryumları.”

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin detayları:

“TT Arena’ya Stada 8 dakika mesafede, Florya'nın iki katı büyüklükte, 49 yıllığına Galatasaray'ın, 6 adet nizami çim saha, kamp binası, ofisler, akademi binası, GSStore, GSTV stüdyosu ve medya merkezi.”