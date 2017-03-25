Galatasaray’ın borcu açıklandı! 2 milyara dayandı…

Galatasaray Mali Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda devam ederken, kulübün 2016 yılındaki faaliyetlerini yönetim kurulu üyelerinden İsmail Sarıkaya açıklandı. Sarı-kırmızılıların net borcunun 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 TL olduğunu açıklandı. Kulübünün alacaklarının ise 641 milyon 386 bin 45 TL olduğunu bildirildi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyon 189 milyon 211 bin 671 TL olduğunu açıklandı.
Galatasaray’ın geçtiğimiz sene 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla borç alacak farkı 963 milyon 473 bin 160 TL’idi.