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GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
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Galatasaray’ın borcu açıklandı! 2 milyara dayandı…

Galatasaray'ın 31 Aralık 2016 itibariyle borcunun 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 TL olduğu açıklandı.
12:3425 Mart 2017
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Galatasaray’ın borcu açıklandı! 2 milyara dayandı…

Galatasaray Mali Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda devam ederken, kulübün 2016 yılındaki faaliyetlerini yönetim kurulu üyelerinden İsmail Sarıkaya açıklandı. Sarı-kırmızılıların net borcunun 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 TL olduğunu açıklandı. Kulübünün alacaklarının ise 641 milyon 386 bin 45 TL olduğunu bildirildi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyon 189 milyon 211 bin 671 TL olduğunu açıklandı.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sene 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla borç alacak farkı 963 milyon 473 bin 160 TL’idi.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 13:01 | 25.03.2017
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