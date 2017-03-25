Gökhan Gönül sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Finlandiya maçında ayağına darbe alan Gökhan Gönül, Moldova ile oynanacak hazırlık maçında riske edilmeyerek kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı’nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in izni ile Antalya’da oynanan Finlandiya maçından sonra kamptan ayrılmıştı.

Finlandiya karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Gökhan Gönül’ün bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak Moldova maçının aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

Sporcunun yaralanmasına ilişkin ileri tetkik uygulamaları yapılması ve tedavisine kulübünde devam edilmesi uygun bulundu. Gökhan Gönül, bugün akşam saatlerinde İstanbul’da olacak.