Hakan Şükür kararını aldıran konuşma

Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın (25 Mart Cumartesi) Mali Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Galatasaray’ın cemaat ile işbirliği içinde olduğu iddialarına tepki gösterdi.

Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurul toplantısında, başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ibrasından çok Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmemesi kararı konuşuldu. Bu kararın alınmasında ise Kadir Çetinçalı’nın konuşması etkili oldu.

Kürsüden söz alan deneyimli Galatasaray muhabiri Çetinçalı, hükümete gönderme yaparak, “15 yıldır bu ülkeyi yönetenler her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şabanımız’ın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim sevgili Galatasaraylılar” diye konuştu.

Çetinçalı’nın bu sözleri salondan büyük alkış aldı. Divan kurulu Başkanı İrfan Aktar, ‘Müdahale et’ uyarılarının teşvikiyle Çetinçalı’yı siyasi söylemlere girmemesi yönünde uyardı.

Sözlerine devam eden deneyimli gazeteci, “Bu kulüp laik cumhuriyeti savunan insanların çok çok ağırlıkta olduğu bir kulüptür. Kimse 20’li yaşlarda cemaate takıldı, 2-3 futbolcusu gitti diye Galatasaray’ı suçlayamaz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray`dan flaş Hakan Şükür ve Arif Erdem kararı Galatasaray'da Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz, ve Mehmet Koçarslan oyçokluğu ile üyelikten çıkarılırken Hakan Şükür ve Arif Erdem kulüp üyeliğinden çıkarılmadı. İlgili Haberi Oku