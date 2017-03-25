Hırvatistan 1-0 Ukrayna / Maç özeti

A Milli Futbol Takımı'nın bulunduğu grupta Hırvatistan, Ukrayna'yı tek golle geçerek 13 puana yükledi.

2018 Dünya Kupası Elemeri I Grubu karşılaşmasında Hırvatistan, Ukrayna’yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ülke 1-0’lık skorla kazandı. Hırvastistan’a galibiyeti getiren tek sayı 38’de geldi. Ivan Rakitic’in asistinde Nikola Kalinic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, 13 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Ukrayna ise 8 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Grubun diğer maçlarında A Milli Futbol Takımı, Finlandiya’yı 2-0 yenerek puanını 8 yaptı. Milliler grupta 4. sırada yer alıyor. İzlanda Kosova’yı 2-1 mağlup etti ve 10 puanla 2. sıraya yükseldi.

11 Haziran Pazar günü A Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşılaşacak. İzlanda evinde Hırvatistan’ı konuk ederken, Ukrayna Finlandiya deplasmanına çıkacak.