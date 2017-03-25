Minik Türk sporcudan Yunanistan’da büyük başarı

Yunanistan’da MGS Ethnikos Yüzme Yarışları'na katılan Tekirdağlı sporcu, 9 Yaş 50 Metre Kelebek Stil yarışlarında şampiyon, 9 Yaş 50 Metre Serbest Stilde de ise 2’nci oldu.

Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandropoli) şehrinde yapılan MGS Ethnikos Yüzme Yarışları’nda, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Sporcularından Ömer Deniz Sezer, katılmış olduğu 2 yarıştan biri olan olan 9 Yaş 50 Metre Kelebek Stil yarışında şampiyon, 9 Yaş 50 Metre Serbest Stilde de ise 2'nci oldu. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcumuzu göstermiş olduğu üstün başarıdan dolayı kutlar, gelecekte Olimpik bir Sporcu olmasını dileriz. Bu güzel başarının en büyük pay sahiplerinden olan antrenörümüz Tülay Hazar’ı da ayrıca tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.