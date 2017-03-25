‘Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri beni heyecanlandırdı’

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Necati Demirkol, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin yapılacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Metin Oktay’ın isminin yaşaması lazım. O Türk futboluna rol model olmuş biri. O parayı değil, Galatasaray’ı seçmiştir. Parayı önemsememiştir" dedi.

Galatasaray'ın Lütfi Kırdar'da yapılan Mali Genel Kurulu'nda sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden Necati Demirkol, açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in birçok şeyi üstlendiğini belirten Demirkol, “Çatı sorunlarının kalkması, üst kullanım hakkının alınması gibi bunların içerisinde beni en çok heyecanlandıran bizim de dönemimizde çok uğraştığım lokasyon olarak TT Arena'ya yakın bir antrenman sahası istiyorduk. Hem trafiği rahatlatmak, sporcuların sağlığı bakımından stadımıza yakın bir yer arayışımız olmuştu. Dursun Başkan’a bu konuda teşekkür ediyoruz. Gelecek günlerde ulaşım çok önemli. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin olması çok önemli. Metin Oktay'ın isminin yaşaması lazım. O Türk futboluna rol model olmuş biri. O parayı değil, Galatasaray'ı seçmiştir. Parayı önemsememiştir. Bu tesis beni heyecanlandırdı. İdari yönden maliye ile yaptığı işler, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor ve Gençlik Bakanı Akif Çağatay Kılıç’la yaptığı görüşmeler, Galatasaray'ın rahatlaması için doğru hamleler oldu. İnşallah hayırlı olur. Finansal Fair Play açısından da çok iyi şeyler yaptı. Yönlendirilebilir borç her zaman kulübü de rahatlatır” şeklinde konuştu.

“Dursun Özbek ibra edilmeli”

Dursun Özbek ve yönetimin ibra edilip, edilmeyeceğinin sorulması üzerine Demirkol, “Ben Galatasaray Kulübü'nün Ali Sami Yen'den bu yana yönetimlerin, bütün başkanların ibra edilmesinden yanayım. Çalışanın hatası da olacak. Önemli olan ders almak. İbra ile ilgili menfi düşünemiyorum” diye cevap verdi.

Kadınlar Basketbol Takımı'nın Eurocup'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde elenmesinin hatırlatılması üzerine Demirkol, “Bizim dönemimizde teknik ekip iyiydi. Özellikle imparator Ekrem Memnun diye antrenörümüz vardı. Çok daha küçük bütçelerle daha iyi başarılar geldi. O dönemdeki herkese çok teşekkür ediyorum. Mali konular ekipleri etkiliyor. Sportif başarı da olsaydı çok başka şeyler konuşurduk. Mali yapı düzeldiği zaman başarıların geleceğine inanıyorum. İnşallah geçmiş hatalardan ders alırız” diye konuştu.