Sadece skor iyi

Milli takım hızlı başladı mücadeleye, ilk 6-7 dakika rakibi ortadan delmeyi denedik. Fakat ne zaman ki topu kanatlara indirdik, hemen gol geldi. Cenk Tosun önce Olcay'ın ortasını sonra Selçuk'un kornerini gole çevirerek erken bir anda skoru 2-0'a getirdi. 2 gol oyundaki tempoyu düşürdü, daha da açık söyleyelim maç iyice sıkıcı bir hale geldi. Finlandiya zayıf bir ekip, uzun süre kalemize gelemediler. İlk yarıda sadece 42. dakikada direkten dönen topta tehlike yaşadık.

TEDİRGİNLEŞTİLER

2. yarı daha coşkulu olmasını beklediğimiz milli takım iyice tedirginleşmişti. Bir türlü ileriye çıkamıyorduk, antrenman havasında oynayan Finlandiya'yı adeta zorla davet ettik. Neyse ki rakipte o beceri yoktu, kalan süreyi kazasız atlattık. 25. dakikadan sonra izleyenleri heyecanlandıran doğru dürüst bir atak geliştirememek kötü. “Skoru ele geçirdik, ondan böyle oldu” demek bahane olmamalı.

Sahadaki oyun kadar tribün performansı da sıkıcıydı. Milli takım uzun bir süredir İstanbul'da maç oynamıyor. Yaşanan olayların ardından bu kararı futbol kamuoyu desteklemişti. Antalya'da stat gayet güzel, tribünler de doluyor ama maalesef büyük çoğunluk tepkisiz şekilde maçı izliyor. Dün geceden sonra bu karar tekrar gözden geçirilir diye düşünüyorum.

Gruptaki şansımızın devam etmesi için Finlandiya ve Kosova hiçbir şartta puan kaybetmememiz gereken rakipler. Dolayısıyla alınan galibiyetin fazla bir önemi yok. Asıl hedef Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna maçları olacak. Coşku eksikliği ve taktiksel anlamda futbolun ümit verdiğini söylemek zor… Kritik karşılaşmalar eylül ve ekim aylarında. Umalım ki o zamana kadar bir şeyler değişsin.