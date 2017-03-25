Galatasaraylılar bakanın babasını yuhladı

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan'a özür konuşması yapınca üyelerin tepkisini çekti.

Galatasaray’ın Olağan Yıllık Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir hadise yaşandı. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın babası, Galatasaray Kongre Üyesi olan Sinan Kılıç, Lütfi Kırdar Salonu’nda yaptığı konuşmada yuhlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TT Arena Stadı açılışında gösterilen tepkiye eleştiri getiren Kılıç, “Şimdiki cumhurbaşkanımızın stadın yapılımında neler yaptığına ben çok yakından şahidim. Açılıştaki O talihsiz hadise için de hala üzüntü duyuyorum. Bir Fenerbahçeli olarak bizim için yaptıklarını, Galatasaraylı vefa ve sadakat duygusuna sahiptir. Onun için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sinan Kılıç’ın bu sözlerinin ardından salondan büyük bir tepki geldi. Birçok Galatasaray kongre üyesi Kılıç’ı yuhladı. Bu tepki üzerine konuşmacının şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.

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SİNAN KILIÇ KİMDİR?

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç ise tanınmış bir doktor. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Erdoğan’ın özel doktorluğunu yapan Sinan Kılıç, 2008-2011 yılları arasında da Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Galatasaray’da Adnan Polat’la birlikte çalışan Kılıç, 2007 yılından bu yana da Türkiye Otomobil Federasyonu yönetim kurulunda çeşitli görevler yaptı.