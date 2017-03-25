Şota geleceğin yıldız adayları ve aileleriyle buluştu

Teknik direktör Şota Arvaladze, geleceğin yıldız adayları ve aileleriyle bir araya geldi.

Futbol oynamayan çocuk kalmayacak sloganı ile yola çıkılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin geleceğin yıldızlarına Fair-Play eğitiminin verildiği Değerler Eğitimi Programı, Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Şota Arvaladze’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Teknik direktör Şota, geleceğin yıldız adayları ve aileleriyle bir araya gelerek onlara tecrübelerini aktardı.

İBB Futbol Akademi Kampı’nın 4 Etabında 15 bin 7-15 yaş arası İstanbullu genç futbol eğitimi alırken, 139 yetenekli krampon başta Başakşehir Futbol kulübü alt yapısı olmak üzere 25 diğer İstanbul Kulübü’nün alt yapısına kazandırıldı.

İBB Futbol Akademi Kampı’nda yer alan 3 oyuncuda Türkiye Genç Milli Takımı’nda forma giyiyor.