Terim risk aldı galip geldi

Tarık YILMAZ yazdı...

Yenilmesine rağmen Hırvatistan'a kök söktüren, İzlanda'ya 90 ve 90+4. dakikalarda yediği gollerle mağlup olan Finlandiya karşısında Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11 oldukça riskliydi. Orta sahayı sadece Selçuk'a emanet eden, Yunus, Arda, Olcay ve Volkan Şen ile Cenk'i destekleyerek oyun planını ilk dakikalarda atılacak golün üzerine kuran Terim'in kumarı tuttu.

Cenk'in ilk 13 dakikada attığı 2 gol, millileri rahatlattı. İlk 30 dakikada sahanın tek hâkimi olan Ay-Yıldızlılar, sonrasında Finlandiya'nın topla fazla oynamasına izin verdi. Ancak işin güzelliği kalesinde pozisyon vermemesiydi. Ömer Toprak, dün mükemmele yakın oynadı, Mehmet Topal da ona ayak uydurdu. İsmail sol kanatta çok çalışkandı.

İkinci yarıda yapılan değişiklikler nokta atışı gibiydi. Emre Mor'un takıma nasıl bir dinamizm kattığını hep birlikte izledik. Direği geçemeyen Enes Ünal, gecenin belki de tek şanssız ismiydi.

Fizik gücü yüksek oyunculardan kurulu İskandinav takımı, teknik yetersizliği nedeniyle zaman zaman baskılı görünmesine rağmen Türkiye'ye kafa tutamadı. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var: Gruptaki son maçını Finlandiya'da oynayacak olan Türkiye için o maçın kolay geçmeyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Milliler, gruptaki ilk 3 maçını 2 puanla bitirdikten sonra, Kosova ve Finlandiya önünde 6 puan alarak avantajlı duruma geçti. Grubun 6. maçında Kosova deplasmanından gelecek bir galibiyet, bizi asıl rakiplerimiz olan Ukrayna, İzlanda ve Hırvatistan ile oynayacağımız maçlar öncesi oldukça iddialı konuma getirecektir.