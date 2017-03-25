Tofaş 79 – 89 Trabzonspor Medical Park / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Liginin 23. haftasının açılış maçında Trabzonspor Medical Park, Tofaş'ı 89-79 yenerek 8. galibiyetine ulaştı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Tofaş, seyircisi önünde Trabzonspor Medical Park ile karşılaştı. İlk 8’e girmek için kazanmak zorunda olan Tofaş, ikinci yarıda arzuladığı sonuçları alamayan Trabzonspor Medical Park’a 10 sayı farkla 79-89 yenildi.

İlk periyoda Tofaş iyi başladı. 2’nci dakikada Barış Ermiş’in sakatlanmasının ardından genç Kadir oyuna dahil oldu. Ancak Trabzonspor Medical Park Hardy Kadji’nin basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve ilk çeyrek 19-18 Tofaş’ın üstünlüğü ile geçildi.

İkinci periyotta Copheland’ın basketleriyle Tofaş arayı açmaya başladı ve 14’üncü dakika 28-20 geçildi. Moody’nin basket faulüyle ara kapanmaya 28-25 başladı. Moody’nin turnikesi, skoru bir kez daha eşitledi: 28-28. Trabzonspor Medical Park, Cardenas’ın turnikeleriyle 18’inci dakikada skoru 30-34 yaptı. Üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor Medical Park soyunma odasına 34-40 öne gitti.

Tofaş, 3. periyoda Crocker’ın üçlüğü ile başladı. 37-40. 22’nci dakikada Copeland’ın üçlüğü skoru bir kez daha eşitledi: 40-40. Karşılıklı basketlerle geçen 25’inci dakikadan sonra Trabzonspor Medical Park Wright ve Cardenas’ın üçlükleriyle 4 sayılık üstünlük buldu: 46-50. Moody ile hızlı hücumlar bulan Trabzonspor Medical Park 27’nci dakikada farkı 10 sayıya çıkarmayı başardı: 49-59. Bu çeyreği 54-64 önde kapattılar.

Son periyoda Tofaş iyi başlayamadı. Üst üste yapılan boş atışlar sonrası Trabzonspor Medical Park 32’nci dakikada Hardy ile arayı açmayı sürdürdü: 54-68. 34’üncü dakikada Erol Can Çinko’nun üçlüğü skoru 56-73 yaptı. Tofaş’ın boş hücumlarını cezalandıran Trabzonspor Medical Park, 37’nci dakikada Wright ile farkı 16 sayıya (63-79) çıkardı. Son 2 dakikaya 68-85 önde giren Trabzonspor Medical Park maçı 89-79 kazandı.

Tofaş 79 – 89 Trabzonspor Medical Park

SALON: Tofaş

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xxx), Ali Şakacı (xxx), Kerem Bakı (xxx)

TOFAŞ: Barış (x), Crocker (xx)18, Mejia (xx)11, Kaya Peker (xx)4, İvanov (xx)6, Yiğit (xx)8, Palacios (x), Caner (x) 1, Kadir (xx) 9, Copeland (xx) 14, Muhsin (xx) 8

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Hardy (xxx)10, Cardenas (xxx)11, Dusan Cantekin (x), Wright (xxx) 17, Mody (xxx) 12, Lee (x) 2, Erol Can (xx) 9, Ozan Anton ( (x), Kadji 28 (xxxx)

1.PERİYOT: 19-18 Tofaş

DEVRE: 34-40 Trabzonspor Medical Park

3.PERİYOT: 54-64 Trabzonspor Medical Park

5 FAUL ALAN: 37.49 Canderas (Trabzonspor Medical Park)