Trabzonspor ikinci yarının rekoru peşinde

Spor Toto Süper Lig’in 2'nci yarısında 23 puan toplayan Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçından da puanla ayrılması durumunda ilk 10 haftalar itibariyle 2'nci yarılardaki en iyi sezonunu yaşayacak.

Ligin ilk yarısını 18 puan ile 13'üncü sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikle ikinci yarılarda ilk 9 haftalık bölümler göze alındığında en iyi performansını sergiledi. Son olarak 1991-92 sezonunda 2’nci devrenin ilk 9 haftasında 23 puan toplayan bordo mavililer, 25 yıl sonra 23 puanla bu performansa ulaştı. Trabzonspor, ikinci devrelerin ilk 9 haftasındaki en kötü performansını ise 2012-13 sezonunda elde etti. Söz konusu dönemde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak sadece 7 puan toplayabilen bordo mavililer, 31 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Ligin 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan alacağı puan ya da puanlarla 1974-75 sezonundan bugüne mücadele ettiği ligde, ikinci yarılar itibariyle en iyi performansını elde edecek.

16 BİN KOMBİNE SATILDI

2016-17 sezonunda 25 bin kombine hedefleyen Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 16 bin kombine satıldığını açıkladı. Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda tarihi bir rekor elde ettiklerini belirterek, “25 bin kombine demiştik. An itibariyle 16 bin ile tarihi bir rekordayız. 3 saat içinde 750 kombine daha satıldı. 25 bin için var mısınız?” dedi.

Ülkesinin milli takımına seçilen ve 23 Mart'ta Nijerya'nın Senegal ile oynadığı hazırlık maçının 25'nci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, durumunun iyi olduğunu duyurdu. Mesaj gönderenlere de teşekkür eden Onazi, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda, “Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Şu anda her şey kontrol altında. İnşallah pazartesi günkü maça kadar iyileşerim” ifadelerine yer verdi.