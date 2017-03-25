TV’de bugün (25-03-2017)

FUTBOL
FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri
Bosna Hersek-Cebelitarık……………………..TV 8.5………………20.00
Portekiz-Macaristan ………………………………TV 8.5………………22.45
Hazırlık Maçı
Beşiktaş-Astra……………………………………….BJK TV………………15.00
Spor Toto 3. Lig
Afjet Afyon-Bayrampaşa……………………….Kanal 3………………15.00
Brezilya Eyalet Şampiyonası
Palmeiras-Audax…………………………Bein Sports 2………………22.00
Flamengo-Vasco Da Gama ……….Bein Sports 2………………00.30
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Tofaş-Trabzonspor ……………………Bein Sports 3………………16.00
Pınar Karşıyaka-İstanbul BB. ……..Bein Sports 2………………18.00
D.İ.Büyükçekmece-Beşiktaş …………..NTV Spor………………18.30
VTB Ligi
L.Kuban-Zenit …………………………….Tivibuspor 3………………13.00
T.Minsk-Enisey …………………………..Tivibuspor 3………………15.00
Adriyatik Ligi
Partizan-Kızılyıldız…………………………..Tivibuspor………………22.00
Almanya Ligi
W.Tigers-Göttingen ……………………Tivibuspor 3………………22.30
NBA
Cleveland-Washington …………………………TV 8.5………………02.30
Dallas-Toronto……………………………………NBA TV………………03.30
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Vakıfbank-Bursa BŞB. ……………………..NTV Spor………………16.00
Efeler Ligi
Ziraat Bankası-Afyon Bld. ………………..TRT Spor………………15.00
FORMULA 1
Avustralya Grand Prix
Sıralama Turları……………………………………S Sport………………09.00