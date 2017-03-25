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TV’de bugün (25-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
09:3325 Mart 2017
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TV’de bugün (25-03-2017)

FUTBOL

FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri

Bosna Hersek-Cebelitarık……………………..TV 8.5………………20.00

Portekiz-Macaristan ………………………………TV 8.5………………22.45

Hazırlık Maçı

Beşiktaş-Astra……………………………………….BJK TV………………15.00

Spor Toto 3. Lig

Afjet Afyon-Bayrampaşa……………………….Kanal 3………………15.00

Brezilya Eyalet Şampiyonası

Palmeiras-Audax…………………………Bein Sports 2………………22.00

Flamengo-Vasco Da Gama ……….Bein Sports 2………………00.30

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Tofaş-Trabzonspor ……………………Bein Sports 3………………16.00

Pınar Karşıyaka-İstanbul BB. ……..Bein Sports 2………………18.00

D.İ.Büyükçekmece-Beşiktaş …………..NTV Spor………………18.30

VTB Ligi

L.Kuban-Zenit …………………………….Tivibuspor 3………………13.00

T.Minsk-Enisey …………………………..Tivibuspor 3………………15.00

Adriyatik Ligi

Partizan-Kızılyıldız…………………………..Tivibuspor………………22.00

Almanya Ligi

W.Tigers-Göttingen ……………………Tivibuspor 3………………22.30

NBA

Cleveland-Washington …………………………TV 8.5………………02.30

Dallas-Toronto……………………………………NBA TV………………03.30

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Vakıfbank-Bursa BŞB. ……………………..NTV Spor………………16.00

Efeler Ligi

Ziraat Bankası-Afyon Bld. ………………..TRT Spor………………15.00

FORMULA 1

Avustralya Grand Prix

Sıralama Turları……………………………………S Sport………………09.00

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spor ekran
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