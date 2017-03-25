U19 Milli Takımı, Portekiz’i 2-1 yendi

U19 Milli Takımı, Portekiz'de oynanan 2017 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 4. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı ev sahibi Portekiz'i 2-1 yendi.

U19 Milli Takımı Portekiz’i 2-1 yendi… Estadio Capital do Movel’de oynanan maçta Türkiye’nin gollerini 82 ve 88. dakikada Berkay Özcan atarken, Portekiz’in golünü 15. dakikada Jose Gomes kaydetti. Milliler bu sonuçla grupta ikinci maç sonunda 3 puanda yer aldı. Grupta oynanan diğer maçında Hırvatistan Polonya’yı 2-0 yendi. U19 Milli Takımı son maçını 28 Mart Salı günü Hırvatistan ile oynayacak.

Türkiye: 12-Ahmet Şen, 3-Ali Mert Aydın, 4-Merih Demiral, 5-Kadir Kaan Özdemir, 7-Alpay Koçaklı (Dk. 90 18-Tarık Baydemir), 8-Cihan Kahraman, 9-İlker Yüksel (Dk. 90 16-Berat Ayberk Özdemir), 10-Berkay Özcan, 11-Mete Kaan Demir, 14-Yusuf Yalçın Arslan, 17-Salim İyik (Dk. 32 6-Abdülkadir Ömür)

Portekiz: 1-Costa, 2-Dalot, 3-D.Oueiros, 4- D.Oueiros, 7-Filipe, 8-Luis, 11-Dju, 13-Pereira, 14-Florentino, 16-Fernandes, 18-Gomes

Sarı kartlar: Dk. 89 Mete Kaan Demir (Türkiye) ve Dk. 60 Pedro Pereira (Portekiz)