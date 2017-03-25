Yeni lider Cesc Fabregas

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder’ın yerine İspanyol yıldız Fabregas'ı istiyor.

Gelecek sezonun takımını yaratmak için kolları sıvayan Teknik Direktör Igor Tudor, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Juventus'ta uzun yıllar birlikte futbol oynadığı Conte'nin çalıştırdığı İngiliz devinde forma giyen Cesc Fabregas listenin ilk sırasında yer alıyor. Orta alanı İspanyol yıldızla güçlendirmek isteyen ve bu ismi yönetime sunan Tudor, ilk iş olarak Conte'yi arayıp gelecek sezon için Fabregas'ı kiralamak istediklerini iletecek.

Carole`dan Tudor`a: Hocamız şimdi bile oynar Igor Tudor ile Lionel Carole, Galatasaray taraftarlarıyla imza gününde bir araya geldi. İlgili Haberi Oku

YILLIK 5.3 MİLYON EURO!

Bu sezon ligde 19maçta 749 dakika forma giyen ve kadronun alternatif ismi olan Fabregas'ın yıllık ücreti ise 5.3 milyon Euro. Bu rakam yönetimin elden çıkartıp Çin takımlarına satmaya çalıştığı Wesley Sneijder'ın yıllık maliyetiyle aynı. Sneijder'ın satılması halinde, boşalan maaş bütçesi aynen Fabregas'a gidecek. İngiltere'deki yüksek vergiler nedeniyle İspanyol yıldıza 9 milyon Euro ödemek zorunda kalan Chelsea de yıldız futbolcunun maaşından kurtulacak.