Yılmaz Vural’dan defansa ayar

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ilk iş olarak savunmayı toparlamak istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de hafta içinde Okan Buruk’un yerine teknik direktörlüğe getirilen Yılmaz Vural, ilk iş olarak savunmayı toparlamak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın özellikle son 3 maçta kalesinde 10 gol gördüğüne dikkat çeken Yıllmaz Vural, bu konuda şöyle konuştu:

“Takımımız bu ligin en iyi hucümcularına sahip ama defansımız maalesef son zamanlarda istenilen performansı gösteremedi. Son dakikalarda sık sık gol yiyen bir takım var. Geldiğim günden bu yana idmanlarda savunma üzerine çalışma yapıyoruz. Özellikle öne geçtiğimiz maçların bitimine doğru goller yedik. Bu sorunu çözeceğiz.”

Göztepe’nin iç saha maçlarını Bornova Stadı’nda oynamaya devam edeceğini de söyleyen Yılmaz Vural, şöyle devam etti:

“Oyuncularımız Bornova’da taraftar baskısının kendilerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Ama Atatürk Stadı’na kaçmak korkaklıktır. Bunu kabul edemem. Taraftardan kesinlikle kaçılmaz. Seyirci sever de küfür de eder. Futboldan bunlara alışmamız lazım. Sevgi gösterileri olursa gider tribünlerle o coşkuyu yaşarsın. Taraftar seni çağırmazsa da gitmezsin. Futbolcu işini yapacak, iyi konsantre olacak.”

Yılmaz Vural, Giresunspor müsabakasıyla iyi bir başlangıç yapacaklarını da sözlerine ekleyerek orta saha Hakan dışında eksiklerinin olmadığını dile getirdi.