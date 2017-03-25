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Ziraat Bankası 3 -0 Afyon Beld. Yüntaş / Maç özeti

Voleybolda Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup ederek, normal sezonu üçüncü sırada bitirdi.
18:2525 Mart 2017
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Ziraat Bankası 3 -0 Afyon Beld. Yüntaş / Maç özeti

Ziraat Bankası 3 -0 Afyon Beld. Yüntaş

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırcova

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Jeroen Rauwerdink, Ersin Durgut, Cameron David Lee, Burak Baturalp Güngör, Vefa Yılmaz, Emre Vahit Savaş, Marcus Nilsson, Ogbai Cansin Enaboifo, Kay Dijk Van, Koray Şahin, Volkan Done, Cüneyt Dağcı, Serkan Kılıç

Afyon Beld. Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Ahmet Arslan, Burak Köse, Serhat Coşkun, Ivan Borovnjak, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Eren Fatih Uğur, Furkan Ömer Dur, Ropret Gregor, Ender Kıdoğlu, Burak Hascan, Willner Rivas

Setler: 25-20, 25-22, 25-19

Süre: 80 dakika (25, 29, 26)

Etiketler
Afyon Belediyesi Yüntaş Voleybol Efeler Ligi ziraat bankası
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