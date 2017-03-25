Ziraat Bankası 3 -0 Afyon Beld. Yüntaş / Maç özeti

Ziraat Bankası 3 -0 Afyon Beld. Yüntaş
Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırcova
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Jeroen Rauwerdink, Ersin Durgut, Cameron David Lee, Burak Baturalp Güngör, Vefa Yılmaz, Emre Vahit Savaş, Marcus Nilsson, Ogbai Cansin Enaboifo, Kay Dijk Van, Koray Şahin, Volkan Done, Cüneyt Dağcı, Serkan Kılıç
Afyon Beld. Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Ahmet Arslan, Burak Köse, Serhat Coşkun, Ivan Borovnjak, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Eren Fatih Uğur, Furkan Ömer Dur, Ropret Gregor, Ender Kıdoğlu, Burak Hascan, Willner Rivas
Setler: 25-20, 25-22, 25-19
Süre: 80 dakika (25, 29, 26)