Adanaspor’da Galatasaray mesaisi

Adanaspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Ersin Aka yönetiminde sürdürüyor.
Turuncu-beyazlı ekibin antrenmanı ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu-beyazlı takım antrenmanın ana bölümünde şut ve kanat çalışması gerçekleşti. Adanaspor, 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.
Adanaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 28 Mart Salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.