Adanaspor’da Galatasaray mesaisi

Adanaspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Adanaspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Ersin Aka yönetiminde sürdürüyor.

Turuncu-beyazlı ekibin antrenmanı ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu-beyazlı takım antrenmanın ana bölümünde şut ve kanat çalışması gerçekleşti. Adanaspor, 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.

Adanaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 28 Mart Salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.