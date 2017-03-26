Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ADANASPOR
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adanaspor’da Galatasaray mesaisi

Adanaspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
11:2326 Mart 2017
0
Adanaspor’da Galatasaray mesaisi

Adanaspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Ersin Aka yönetiminde sürdürüyor.

Turuncu-beyazlı ekibin antrenmanı ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu-beyazlı takım antrenmanın ana bölümünde şut ve kanat çalışması gerçekleşti. Adanaspor, 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.

Adanaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 28 Mart Salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
adanaspor galatasaray
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER