Ahmet Çakar’ın sözleri olay çıkaracak! Galatasaray’a büyük tepki…

FETÖ üyeleri oldukları gerekçesiyle Galatasaray üyeliğinden atılmak istenen Hakan Şükür ve Arif Erdem için genel kurulda oy çokluğuyla ret kararı çıkınca ağır eleştiriler geldi. En büyük tepkiyi ise Ahmet Çakar gösterdi.

Galatasaray’ın genel kurulunda Hakan Şükür ile Arif Erdem’in oy çokluğuyla üyelikten atılmaması gündeme oturdu. FETÖ üyesi oldukları için yurt dışında bulunan iki sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuları için verilen bu karar sonrasında spor kamuoyu başta olmak üzere siyasiler de tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray’ın verilen bu kararı gözden geçirmesi gerektiğini belirtirken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi de “Galatasaray’ın almış olduğu kararı ibretle izledik. Gerçekten devletimize ihanet edenlerin, ülkemizin köklü kulüplerinde işi olmaması lazım” dedi.

AHMET ÇAKAR’IN SÖZLERİ OLAY ÇIKARACAK!

Bu tepkilerin ardından eski hakem ve Beyaz TV’de program yorumculuğu yapan Ahmet Çakar en sert yorumu yapan isim oldu.

Çakar, Galatasaray üyelerinin Türk değil de Fransız olduklarını belirtirken, “Omurgasız şahıslardır” hakaretinde bulundu. Ahmet Çakar ayrıca devletin Galatasaray’a yaptığı vergi indirimini de iptal etmesi gerektiğini söyledi.