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Altınordulu Kerim’e Trabzonspor takibi

Altyapısından önemli futbolcular yetiştiren Altınordu'da son gözde Kerim Alıcı.
12:2526 Mart 2017
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Altınordulu Kerim’e Trabzonspor takibi

TFF 1’inci Lig takımı Altınordu’da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı’yı, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ve Trabzonspor’un izlediği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta kulübüyle sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan 19 yaşındaki savunmacı bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı. Sezon başında ilk 11’de şans bulmasına rağmen sağ bek Uğur Arslan’ın iyileşmesiyle formayı kaptıran Kerim’le, Trabzonspor’un da ilgilendiği kaydedildi.

Kırmızı lacivertli yönetimin sezon sonunda genç defans oyuncusunu yüksek bir bonservis ücreti ile Süper Lig’e gönderebileceği ifade edildi.

Etiketler
altınordu Kerim Alıcı Traboznspor
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