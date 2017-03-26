ATV – UTV yarışları nefes kesti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Tr-Extrem Off-Road’da ATV-UTV ve motosikletler tozu dumana kattı. Adrenalin tutkusu olan sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda 17 kişi hafif şekilde yaralanırken 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bodrum TR-Extrem Off-Road Festivalinde ATV – UTV yarışlarında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Adrenalin tutkusu olan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Türkiye'nin ilk ATV – UTV pistinde düzenlene yarışlarda kıran kırana mücadele yaşandı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği yarışlarda zaman zaman kazalarda meydana geldi.Halikarnas Motor Sporları Kulübü tarafından Çağdaş Holding ve Kule Rock City’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bodrum TR-Extrem Offroad Festivaline Türkiye'nin birçok şehrinden 100’ün üzerinde sporcu katıldı. Yıldızlar, gençler, ustalar, veteranlar, kadınlar, ATV-UTV, ATV-UTV Hobi ve prestij kategorilerinde yarışan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

17 sporcu yaralandı

Kıyasıya mücadele eden sporcular taşlık bölgeye geldiklerinde zor anlar yaşadı. Yarışlarda 17 kişi yaralandı. 112 sağlık ekipleri Muğla 911 ve Bodrum Belediyesi Sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale etti. Yaklaşık 8 saat süren yarışlarda 5 sporcu Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 12 yarışçının müdahalesi ise yarış parkurunda yapıldı. Parkurda yaralanan 12 kişi yarışlara kaldıkları yerden devam etti. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yarışı bırakıp arkadaşına yardım etti

ATV yarışlarında kıyasıya mücadele edilirken bir ATV virajı alamayarak yan yattı. Arkasından gelen yarışmacı Çağdaş Çağlar yarışı bırakarak devrilen ATV’yi kaldırmak için diğer sporcuya yardım etti. ATV’yi düzelten Çağlar büyük alkış alırken yarışlar kaldığı yerden devam etti.