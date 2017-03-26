Banvit 83- 77 Gaziantep Basketbol / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi’nde Banvit, evinde Gaziantep Basketbol’u 83-77 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol takımını misafir eden Banvit, karşılaşmadan 83-77 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip üst üste sayılar üretse de, Banvit kendini çabuk toparlayarak farkın açılmasına izin vermedi. 8. dakikada Gaziantep Basketbol, farkı kapadı. Gaziantep Basketbol, Banvit’in top kayıplarından da yararlanarak ilk periyodu önde tamamladı: 19-22.

2. Periyotta da baskılı oyun oynayan Gaziantep, ilk yarının bitimine iki dakika kala aradaki farkı korumayı başardı. Çeyreğin bitimine 2 dakika kala Banvit’in 34-37 geride kaldı. Etkili olan Banvit ,Vidmar ile soyunma odasına 40-37 önde gitti.

3. periyodun ilk dakikalarından itibaren Banvit etkili oldu. 24’üncü dakikada Banvit; Thedore ,Furkan ve Orelik’in basketleriyle 50-42’lik üstünlüğü yakaladı. Vidmar’ın smaç basketiyle farkı açmaya çalışan Banvit farkı 10 sayıya çıkardı: 60-50.

Maçın son periyodunda Denmon, Gaziantep Basketbol’u omuzlayan isim oldu. 4. periyodun hemen başında Denmon, 4 sayı üreterek farkı kapatmaya çalıştı. Karşılamanın bitimine altı dakika kala Banvit 8 sayılık üstünlüğünü korudu 70-62. Maçın bitimine dört dakika kala tekrar sahneye çıkan Denmon, ürettiği 5 sayı ile farkı bir anda 3 sayıya indirdi. Bitime 1 dakika kala Banvit 3 sayılık üstünlüğünü korudu 80-77. Geri kalan saniyelerde de 3 sayı bulan Banvit, sahadan 83-77’lik skorla galip ayrıldı. Banvit’te Thedore 21,Orelik 16, Gaziantep Basketbol’da ise Dennom 18 ve Jefferson 17 sayı üreterek sahanın en skorer oyuncuları oldular.

Banvit 83- 77 Gaziantep Basketbol

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xxx), Semih Vural (xx), Önder Yılmaz(xx)

BANVİT: Muric (xxx) 9, Kulig (xx) 6, Tolga (xx), Orelik (xxxx) 16, Merthan (xx), Vidmar (xxx) 11, Chappell (xx)10, Furkan (xx)10, Theodore (xx) 21

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xx) 6, Altan(xx) 3, Alper (xx) 2, Denmon (xxxx) 18, Ruzic (xx) 3, Balazic (xx) 9, Cherry (xxx) 12, Haislip(xx) 7, Jefferson (xxx) 17

1.PERİYOT:19-22 Gaziantep Basketbol

DEVRE: 40-37 Banvit

3.PERİYOT: 60-50 Banvit