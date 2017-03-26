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Beşiktaş’ın Aboubakar planı

Siyah-beyazlı yönetim, Çin ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği Kamerunlu forvetin bonservisini Porto’dan alıp, daha fazla paraya satmanın hesaplarını yapıyor.
14:5426 Mart 2017
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Beşiktaş’ın Aboubakar planı

Olympiakos ve Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Vincent Aboubakar’ın Beşiktaş’taki geleceği adına kararsızlığa düşen yönetim, son gelişmelerin ardından fikrini netleştirdi.

Kamerun’un Tunus’u 1-0 yendiği hazırlık maçında attığı şık golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken, Aboubakar için İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’nin 12 milyon euroyu gözden çıkarması ve Çin’den gelen teklifler üzerine siyah-beyazlılar Porto ile yapılan kiralık sözleşmesindeki 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Beşiktaşlı yöneticilerin, “Aboubakar ligin ikinci yarısındaki performansıyla kalitesini gösterdi. Bizle devam ederse takıma fayda sağlar. İyi bir teklif alırsak da satarız” görüşünde oldukları öğrenildi.

Sabah

Etiketler
beşiktaş
Son güncelleme: 14:55 | 26.03.2017
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