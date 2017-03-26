Beşiktaş’ta milli bayram

Beşiktaş'ın milli takımlarında görev yapan futbolcuları Cenk Tosun, Gökhan Gönül,Mitrovic ve Aboubakar, performanslarıyla siyah-beyazlı camianın göğsünü kabarttı.

Kuşkusuz geçen cuma gecesine Ay-Yıldızlı formayla damga vuran isim, golcülüğünü konuşturmaya devam eden ‘Tosun Paşa' olurken Kartalların milli karnesi gururlandırdı.

ABOUBAKAR BOŞ GEÇMEDİ

Afrika Kupası finalinde attığı golle Kamerun'u şampiyonluğa taşıyan Aboubakar, hazırlık maçında da ülkesine galibiyeti getirdi. Mücadelede 79 dakika oynayıp göz dolduran siyah-beyazlı forvetin 14. dakikadaki sayısıyla Kamerun deplasmanda Tunus'u 1-0 mağlup etti.

MITROVIC’E TAM NOT

Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulmakta zorlanan Matej Mitrovic, Hırvatistan'ın Ukrayna'yı 1-0 mağlup ettiği maçta ise ilk 11'de oynadı. Dünya Kupası Elemeleri'nde millilerimizin de bulunduğu grup mücadelesinde genç stoper, savunmada çok soğukkanlı ve hatasızdı. Oyuna yön veren pasları, etkili ileriye çıkışlarıyla da dikkat çeken Mitrovic'in yüzde 80 isabetli pas, 2'şer hava topu ve ikili mücadele kazanma ile 4 tehlike uzaklaştırma istatistikleri de başarılı futbolunu gözler önüne serdi.

RUSYA YOLUNDA ‘CENK’ SÜRÜYOR

Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede bulunan Cenk Tosun,milli mesaide de boş durmadı. Ay-Yıldızlı ekibimizin, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya'yı Antalya'da 2-0 yendiği karşılaşmada 9 ve 13. dakikalarda galibiyet sayılarını atan Cenk, gecenin kahramanıydı. Böylece 2017'de Beşiktaş vemilli takımformalarıyla çıktığı 15 müsabakada 11 gol ve 2 asistle skora 13 kez katkı yapan Tosun, 84 dakika sahada kaldığımaçın en fazla top kapan ve ikili mücadele kazanan ismi de oldu.