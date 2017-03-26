Bursaspor, U21 takımına gol yağdırdı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde U21 Takımı ile yaptığı antrenman maçından 8-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde U21 Takımı ile yaptığı maçla bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

45'er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakadan A Takım, 8-1 üstün ayrıldı. A Takımın gollerini Sinan Bakış (2), Pablo Martin Batalla, Onur Atasayar, Rüştü Hanlı, Yonathan Del Valle ve Sercan Yıldırım (2) kaydetti. U21 Takımının tek golü ise Hürrem Akkuş'dan geldi.

Sakatlığı bulunan oyuncular Boban Jovic ve Bogdan Stancu yan sahada ayrı çalışma yaparken, Emre Taşdemir ve Erdem Özgenç ise kondisyon salonunda çalıştı. Bursaspor, yarın günü izinli olarak geçirecek ve salı günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor 8-1 Bursaspor U21

Saha: Özlüce Tesisleri

Hakemler: Sezai Esen, Nurdan Temel, Sezer Sırmalıoğlu

Bursaspor: Mert Günok, Ertuğrul Ersoy (İsmail Çokçalış dk. 80), Rüştü Hanlı, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Merter Yüce (Şamil dk. 46), Cristobal Jorquera, Pablo Batalla (Bilal Kısa dk. 46), Del Valle, Sercan Yıldırım, Sinan Bakış (Josua John dk. 67)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bilal Kısa, Josua John, Şamil Çınaz, Furkan Soyalp, Ricardo Faty, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Bursaspor U21: Gürkan Arıkan, Hazaran Karaca, Rıdvan Şengülen, Bilal Yıldırım, Görkem Özgür, Pascal, Ramazan Keskin, Jerry, Abdurrahman Taiwo, Burak Kabaca, Kofy

Yedekler: Ali Mert Işık, Hakan Yavuz, Berkay Yıldız, Özcan Aydın, Berke Yılmaz, Mustafa Ün, Hürrem Akkuş

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

Goller: Sinan Bakış (dk. 19 ve 52), Batalla (dk. 22), Onur (dk. 50), Sercan (dk. 51 ve 79), Del Valle (dk. 57), Rüştü (dk. 73) (Bursaspor A Takım), Hürrem Akkuş (dk. 76) (Bursaspor U21)