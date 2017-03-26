Demba Ba’nın dönüş nedeni belli oldu

Devre arasında Beşiktaş’a dönen Demba Ba’nın, Çin’den sonra Avrupa’yı tercih etmesinin altındaki en önemli faktörlerden biri 2018 Dünya Kupası oldu.

Her fırsatta Senegal formasıyla Rusya'da yapılacak turnuvaya katılmak istediğini aktaran Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Demba Ba, milli takıma seçilebilmek için Avrupa'da yer alması gerektiğini savunuyor.

Beşiktaş ile de özdeşleşmiş bir isim olduğu için Türkiye'yi seçen tecrübeli forvet, milli takım antrenörü Aliou Cisse'nin bu yönde tavsiyede bulunduğunu aktardı. Fransa'da bir canlı yayına katılan Ba, siyah-beyazlılara dönmesinde Cisse ile yaptığı görüşmenin de etkili olduğunu dile getirdi.