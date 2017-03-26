Demba Ba’nın dönüş nedeni belli oldu

Her fırsatta Senegal formasıyla Rusya'da yapılacak turnuvaya katılmak istediğini aktaran Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Demba Ba, milli takıma seçilebilmek için Avrupa'da yer alması gerektiğini savunuyor.
Beşiktaş ile de özdeşleşmiş bir isim olduğu için Türkiye'yi seçen tecrübeli forvet, milli takım antrenörü Aliou Cisse'nin bu yönde tavsiyede bulunduğunu aktardı. Fransa'da bir canlı yayına katılan Ba, siyah-beyazlılara dönmesinde Cisse ile yaptığı görüşmenin de etkili olduğunu dile getirdi.
Milliyet