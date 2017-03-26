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‘Donk’un parasını hala Galatasaray ödüyor’

Galatasaray Genel Kurulu'nda yönetim ibra edilmesine rağmen sert eleştiriler aldı.
09:0526 Mart 2017
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‘Donk’un parasını hala Galatasaray ödüyor’

Ahmet Özdoğan, Özbek yönetiminin transfer politikasını eleştirdi. Özdoğan, “Özbek, Hajrovic, Ontivero'yu soruyor ya, ben ona 2 isim soracağım. Sigthorsson ve Grosskreutz. 1 maç bile oynamadılar. Donk'u kim transfer etti? Biz. Real Betis'te oynuyor. Parasını kim veriyor? Galatasaray veriyor. Nasıl olacak bu işler” diyerek Özbek'e seslendi.

MEHMET ÖZBEK İSYANI

Genel Kurul'daDursunÖzbek'in kardeşi Mehmet Özbek'e tepki vardı. ÜyelerdenMetin Ünlü, “Sayın Başkan Dursun Özbek, Mehmet Özbek'i hangi sıfatıyla futbolun başına getirip koydu? Bunu açıklamasını bekliyorum” ifadeleriyle sert konuştu.

KOZAK’TAN GÖNDERME

Hayri Kozak, geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Futbol Zirvesi'ne dikkat çekti. Kozak, “Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken herkes salondaydı, gidince kimse kalmadı. Kulüplerin sorunları anlatıldığında salonda kimsenin olmaması durumumuzu anlatıyor” dedi. Öte yandan eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, 2018'de başkanlığa aday olacağını yineledi.

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray Ryan Donk transfer
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