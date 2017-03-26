Erteleme maçında gülen Ümraniyespor

Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 2. sıraya 3 puan daha yaklaşmayı başardı.

TFF 1. Lig'in 17. hafta erteleme karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 40 puanla 5. sıraya yükselirken, konuk takım 34 puanla 8. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Burak Çalık'ın Nizamettin ile ceza yayı önünde yaptığı duvar pası sonrasında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ın müdahalesiyle kornere gitti.

47. dakikada sağ kanattan Ömer'in ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Atilla'da kaldı.

57. dakikada ceza sahası içinde Beleck'in yerde kalması sonucu hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

68. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Burak Çalık'ın ortasında arka direkte topla buluşan Doğa'nın yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Can'ın çalımını attıktan sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Atilla'da kaldı.

90+2. dakikada sol kanattan Mehmet Sedef'in ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Asım Yusuf Öz

Ümraniyespor: Burak, Mehmet Sedef, Ömer Tunç, Merthan, Tarık, Samet (Mücahit dk. 87), Bulut, İbrahim, Ömer Can Sokullu (Bahadır dk. 77), Serdar, Beleck (Mustafa dk. 64)

Balıkesirspor: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac (Doğa dk. 65), Bülent, Eray, Nizamettin, İshak, Bekamenga, Burak, Abdulkadir (Mehmet Boztepe dk. 79)

Goller: İbrahim (dk. 57), Serdar (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Nizamettin (dk. 71) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ömer Tunç, İbrahim, Ömer Can Sokullu, Tarık (Ümraniyespor), Eray (Balıkesirspor)