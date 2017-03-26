Fenebahçe’den Moting’e markaj

Sarı-lacivertliler, Schalke 04’le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu sol kanadın menajeriyle görüştü. Fener’in eski yıldızı Webo da Choupo Moting’i ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor

Yeni sezonda sol kanada transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk oyuncu Eric Maxim Choupo Moting. Fener, Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçti.

Sercan HAMZAOĞLU / AMK Gazete

ARACI WEBO

İki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen Moting'in menajeriyle temasa geçildi. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Webo da Kamerunlu futbolcunun ikna edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Webo, görüştüğü Moting'e Fener hakkında bilgiler verdi. Kanarya, Kamerunlu oyuncuyla anlaşarak bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor.

PLASE TAISON

Sarı-lacivertliler, bu transferde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda ibreyi hemen Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan Brezilyalı yıldız Taison'a çevirecek. Fenerbahçe, Ukrayna ekibi ile temasa geçti ve iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Moting transferinde bir sıkıntı yaşanması durumunda Taison için girişimler hızlanacak.