Fenebahçe’den Moting’e markaj

Yeni sezonda sol kanada transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk oyuncu Eric Maxim Choupo Moting. Fener, Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçti.
Sercan HAMZAOĞLU / AMK Gazete
ARACI WEBO
İki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen Moting'in menajeriyle temasa geçildi. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Webo da Kamerunlu futbolcunun ikna edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Webo, görüştüğü Moting'e Fener hakkında bilgiler verdi. Kanarya, Kamerunlu oyuncuyla anlaşarak bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor.
PLASE TAISON
Sarı-lacivertliler, bu transferde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda ibreyi hemen Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan Brezilyalı yıldız Taison'a çevirecek. Fenerbahçe, Ukrayna ekibi ile temasa geçti ve iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor. Moting transferinde bir sıkıntı yaşanması durumunda Taison için girişimler hızlanacak.