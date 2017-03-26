Fenerbahçe’de Popov planı hazır

Spartak Moskova’nın 10 numarası Ivelin Popov’u kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Rus ekibine takasta Emenike’yi sundu. Fenerbahçe’de hedef, Bulgar yıldızın işini bonservis bedelsiz bitirmek.

Orta sahaya ofansif bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de gündem Ivelin Popov. Sarı lacivertliler, bir dönem Gaziantep forması giyen ve şu anda Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova'da oynayan Bulgar orta sahayı transfer etmek istiyor. Bonservisi 6 milyon Euro olan Popov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

TAKASTA EMENIKE

Fenerbahçe’de hedef, yeni sezonda düşünülmeyen Emenike'yi bu transferde takasta kullanmak ve 2019'da sözleşmesi bitecek Bulgar futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak. Yeniden Rusya'ya dönmek isteyen Nijeryalı golcünün menajeri de Spartak Moskova ile görüşmelere başladı. Rus ekibinin de eski futbolcusu Emenike'ye sıcak baktığı kaydedildi.

NEUSTADTER’E YAKIN TAKİP

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Roman Neustadter, Rus kulüplerinin yakın markajında. FFP nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan sarı lacivertlilerde yönetim, ciddi bir teklif gelmesi durumunda tecrübeli futbolcunun transferine izin verilecek.