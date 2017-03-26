Fenerbahçe’den Mario Gomez hamlesi

Fenerbahçe, Mario Gomez'i gelecek sezonun kadrosuna dahil etmek istiyor. Aracılar yoluyla futbolcuyla ilk temas kurulurken, resmi görüşmeler için Gomez'in tavrının netleşmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin bir diğer hedefiyse Schalke'den Chupo-Moting.

Fenerbahçe gelecek sezona yönelik flaş bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Wolfsburg’a transfer olan Mario Gomez’i kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Yönetim bu transfer için aracılar kanalıyla Alman golcüye haber gönderdi. Gomez cephesinden henüz net cevap gelmezken, Sarı lacivertliler futbolcunun Almanya’dan ayrılıp Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yakması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

Mario Gomez bu sezon Bundesliga’da oynadığı 24 maçta 9 gol attı. Deneyimli futbolcu ligde oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırarak çıkış yakaladı. Mario Gomez önceki sezon Beşiktaş formasıyla attığı 26 golle Spor Toto Süper Lig’in gol kralı olmuştu.

HÜCUM HATTININ SOLUNDA OYNUYOR

Yeni sezon kadro planlamasına erkenden başlayan Sarı lacivertlilerin listesindeki bir diğer isimse Schalke’li Eric Maxim Chupo-Moting. Kamerunlu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe eğer 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlarsa herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Chupo-Moting bu sezon Bundesliga’da 20 maçta oynayarak 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kamerun Milli Takımı’nda da oynayan tecrübeli futbolcu hücum hattının sol tarafında görev yapıyor.

Fenerbahçe yeni sezonda hücum hattının her bölgesine takviye yapabilmek için araştırma ve görüşmelerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

(NTV SPOR)