Formula 1’de sezonu Vettel açtı

2017 Formula 1 sezonunun Avustralya’da düzenlenen ilk yarışını kazanan Alman pilot Vettel, Ferrari’ye, 2015 Singapur Grand Prix’sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'ini Alman Pilot Sebastian Vettel kazandı. Mercedes AMG Petronas'ın dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton ikinci, Valtteri Bottas ise üçüncü oldu. Avustralya Melbourne Albert Park'ta düzenlenen yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton, bir süre önde götürdüğü yarışta, Michael Schumacher'den sonra tarihte 3000 bin tur lider olan ilk pilot oldu.

Yarışta erken pit-stop taktiğini seçen Hamilton, tüm pit-stoplar sona erdiğinde liderliği Ferrari pilotu Sebastien Vettel'e bıraktı. Bu andan sonra Hamilton-Bottas ikilisi ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerinde kaldı.

2015'te Avustralya'da damalı bayrağın altından ilk sırada geçen Hamilton, elde ettiği 18 puanla şampiyona ikinciliğine yerleşti. Valtteri Bottas ise 15 puanla üçüncü sırada yer aldı. Takımlar sıralamasında 33 puan elde eden Petronas da Avustralya Grand Prix'i sonrasında markalar sıralamasının ikinci sırasına yerleşti.

Formula 1'de 2017 sezonunun ikinci yarışı 9 Nisan 2017 tarihinde Çin'de gerçekleştirilecek. Geçen sezon Çin'de kazanan AMG Petronas pilotu Nico Rosberg yarışın kazananı olmuştu.

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)