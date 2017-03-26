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03 Nisan 2017 20:00
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Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etti

Galatasaray Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak Hakan Şükür ile Arif Erdem için üyelikten ihraç kararı aldı.
20:4126 Mart 2017
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Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etti

Eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, saat 17.00’de olağanüstü toplanarak, dün alınan kararı görüştü ve Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihraç edilmesi yönünde karar aldı.

Şükür ile Erdem’in üyelikten atılma gerekçesi olarak ise 8 yıldır kulüp üyelik aidatlarını ödememeleri gösterildi. Galatasaray Kulübü bu gerekçeye ile aidatlarını ödemeyen 2 bin 750 üyenin de ihracına karar verdi.

Etiketler
arif erdem galatasaray hakan şükür
Son güncelleme: 21:38 | 26.03.2017
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