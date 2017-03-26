Galatasaray’a FETÖSARAY dediler

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda ihraç edilmemesi büyük eleştirilere sebep oldu. Beyaz TV sunucusu Galatasaray'ı 'Mason bir kulüp' olarak niteledi ve 'FETÖSARAY' başlığını kullandı.

Hakan Şükür’ün Galatasaray Kulübü’nden ihraç edilmemesi durumu, medyada büyük yankı buldu. Beyaz TV’de yayın yapan Tahir Sarıkaya isimli sunucunun programında, Galatasaray hakkında ‘FETÖSARAY’ başlığı kullanıldı.

Galatasaray yönetimine ‘mason’ ithamında bulunan Sarıkaya, Hakan Şükür’ün kulüpteh ihraç edilmemesini sert sözlerle eleştirdi. Programda sarf edilen sözler sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Eleştirinin dozajının kaçtığını düşünen taraftarlar sosyal medyadan sitem ettiler.

Ahmet Çakar`ın sözleri olay çıkaracak! Galatasaray`a büyük tepki... FETÖ üyeleri oldukları gerekçesiyle Galatasaray üyeliğinden atılmak istenen Hakan Şükür ve Arif Erdem için genel kurulda oy çokluğuyla ret kararı çıkınca ağır eleştiriler geldi. En büyük tepkiyi ise Ahmet Çakar gösterdi. İlgili Haberi Oku

Söz konusu programda sarf edilen sözlerin satırbaşları şu şekilde:

Ben burada Galatasaray yönetimine mason derim arkadaş. Galatasaray’ın mason yönetimine söylüyorum. O kararı alan Mason yönetimine söylüyorum. Çünkü alınan bu karar mason adetlerine göre verilen bir karardır.

Bazı uyuzlar bana mesaj atıyorlar, şu kadar gol attı, istatistik gönderdiler. Dünyanın en iyi futbolcusu olsa Hakan Şükür ne yazar.

Galatasaray Kulübü masonluğun egemen olduğu bir kulüptür. Net olarak söylüyorum.

Galatasaray Kulübü hakkında Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyorum. Hakan Şükür Galatasaray için bir kara lekedir.

Ben Beşiktaşlı’yım fanatik Beşiktaşlıyım. Bu hareketi Beşiktaş yapsaydı daha ağır konuşurdum.

500 yıllık tarihe sahip, Cumhuriyet’den yaşlı camiaya Fetösaray diyorsun! Ya özür diler ya bunun hesabını verirsin! @TahirSarikaya06 — Osman Altunterim (@altunterim) 26 Mart 2017

G.sarayın malını,mülkünü satarak ve bununla övünerek yapılacak başkanlığı herkes yapabilirG.saraya Fetösaray diyenlere susan başkan mıdır? — BOMBARASİ (@bombarasi) 26 Mart 2017

Galatasaray Lisesi Çanakkale Savaşı’nda tümöğrencilerini şehit verdiği içinmezun verememiştir! Galatasaray’a Fetösaray diyenyargılanmalıdır! — Aslan Pençesi (@_AslanPencesi_) 26 Mart 2017

BeyazTv nin yaptığı fetösaray başlığı kabul edilemez. — Umutttttt… (@umutpala) 26 Mart 2017