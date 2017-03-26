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Galatasaray’da Mangala sesleri yükseliyor

Galatasaray'da stoper mevkisi için düşünülen Manchester City'nin savunmacısı Mangala hakkındaki iddialar artıyor.
15:4426 Mart 2017
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Galatasaray’da Mangala sesleri yükseliyor

Galatasaray’da, Valencia’da kiralık olarak forma giyen Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala sesleri giderek yükseliyor.

İspanya’nın Plaza Deportiva adlı internet sitesi, Galatasaray’ın, Manchester City’nin sezon sonuna kadar Valencia’ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala’yı transfer etmek istediğini yazdı. Plaza Deportiva, Mangala’nın önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyebileceğini iddia etti.

Eliaquim Mangala, bu sezon Valencia formasıyla 25 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

24 Mart 2017 Galatasaray`da favori Mangala Galatasaray'ın savunmadaki önceliği Valencia'da kiralık oynayan Fransız oyuncu Mangala... Bonservisi Manchester City'de bulunan 26'lık stoper, İngilizler tarafından gözden çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Manchester City mangala
Son güncelleme: 15:45 | 26.03.2017
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