Galatasaray’dan Fernando Torres atağı!

Galatasaray, Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu için girişimlere başlıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İspanyol yıldız için girişimlere başlama kararı aldı.

Galatasaray yeni sezonda kadrosunu yıldız isimlerle süslemekte kararlı gözüküyor. Teknik Direktör Igor Tudor orta sahayı güçlendirmek için Chelsea'den Fabregas'ın alınması konusunda yönetime rapor vermişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları da boş durmuyor. Yeni sezonda tribünleri dolu görmek isteyen yönetim, Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'i transfer etmeyi planlıyor ve bununla ilgili bir yol haritası belirlendi.

4 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

İspanyol yıldızın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki futbolcuya artı imza parası teklifini yapacak. 2 sezonluk sözleşme sunacak olan sarı-kırmızılılar, Torres'e yıllık 4 milyon Euro'luk bir öneride bulunacak. Atletico Madrid'in yoluna devam etmeyeceği İspanyol futbolcunun, Galatasaray'a sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Torres bu sezon La Liga'da 21 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol atıp 3 de asist yaptı.