Galatasaray’dan flaş Hakan Şükür ve Arif Erdem harekatı!

Galatasaray yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in dün yapılan mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç taleplerinin reddedilmesini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.
Eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu kararın ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, genel kurulda alınan karara tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, bugün saat 17.00’de olağanüstü toplanarak, dün alınan kararı görüşecek.