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03 Nisan 2017 20:00
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Galatasaray’dan flaş Hakan Şükür ve Arif Erdem harekatı!

Galatasaray'da dün yapılan mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç talepleri reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem için sarı kırmızılılar yeniden alarma geçti. Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem in üyelikten ihracını tekrar görüşmek için saat 17:00 de olağanüstü toplanma kararı aldı.
15:2126 Mart 2017
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Galatasaray’dan flaş Hakan Şükür ve Arif Erdem harekatı!

Galatasaray yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in dün yapılan mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç taleplerinin reddedilmesini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu kararın ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, genel kurulda alınan karara tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, bugün saat 17.00’de olağanüstü toplanarak, dün alınan kararı görüşecek.

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Etiketler
arif erdem galatasaray hakan şükür
Son güncelleme: 15:59 | 26.03.2017
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