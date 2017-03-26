Galatasaray’dan flaş Hakan Şükür ve Arif Erdem harekatı!

Galatasaray'da dün yapılan mali genel kurulda kulüp üyeliğinden ihraç talepleri reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem için sarı kırmızılılar yeniden alarma geçti. Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem in üyelikten ihracını tekrar görüşmek için saat 17:00 de olağanüstü toplanma kararı aldı.