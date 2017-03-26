Giresun’da basketbol maçında ‘yeşil alan’ krizi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor'un, Anadolu Efes’i konuk etti.

Giresun’da basketbol maçında ‘yeşil alan’ krizi… Karşılaşma başlamadan önce maçın hakemleri ve basın mensupları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Maç öncesi müsabakanın gözlemcisi Erhan Elbir, saha içinde görev yapan basın mensuplarını sahadan çıkartılması için maçın baş hakemi Yener Yılmaz'a talimat verdi. Başhakem Yılmaz, Basketbol Temsilcisi Kaya Erez'i basın mensuplarının olduğu ‘6' numaralı akreditasyon alanına göndererek yeşil alanın dışına çıkmaları gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine itiraz eden basın mensupları, “Biz her iç saha maçında bu alanda görev yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu cevabın üzerine Basketbol Temsilcisi Erez, basın mensuplarının dışarıya çıkmadıkları durumda kolluk kuvveti ile çıkartmak durumunda kalacaklarını söyledi.

Kısa süreli tartışmanın ardından bazı basın mensupları pota altına bazıları ise basın tribüne gönderildi. Karşılaşmanın ilk yarısında ise maçın gözlemcisi, yetkilileri basın tribününe göndererek basın kartlarını kontrol ettirdi.